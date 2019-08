Lange war diese Info ein wohlbehütetes Geheimnis – doch jetzt darf es endlich jeder wissen! Mit stolzen Babybauch-Fotos hält Schauspielerin Shay Mitchell (32) ihre Follower aktuell auf Instagram und Co über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Das Geburtsdatum wurde aber bislang nicht verraten. Doch jetzt hat die 32-Jährige mit ihrem Freund Matte Babel (38) enthüllt, wann das Baby das Licht der Welt erblicken wird.

Es war eine spannende Q&A-Session auf YouTube. Pretty Little Liars-Darstellerin Shay saß mit ihrem Liebsten vor der Kamera und beantwortete die zahlreichen Fragen ihrer Fans. Am allermeisten wollten die Zuschauer wissen: Wann soll sich denn nun die Kleine auf den Weg machen? Und Matte lieferte auch prompt die ehrliche Antwort: “Das Baby kommt voraussichtlich Anfang Oktober, doch wir denken, es wird eher Ende September.“ Wow, lange müssen sich die werdenden Eltern und ihre Fans also nicht mehr gedulden!

Und auch weitere spannende Details verriet das Paar: Sollten Shay und Matte mal eine kurze Pause vom frischgebackenen Elternsein brauchen, springt Schauspiel-Kollegin Ashley Benson (29) als Babysitterin ein.

Getty Images Shay Mitchell im Juli 2019

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell und ihr Freund Matte Babel

Getty Images Shay Mitchell und Ashley Benson im Jahr 2016

