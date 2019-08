So verliebt sind Victoria Swarovski (26) und ihr Mann Werner Mürz! Neun Jahre gehen die Kristallerbin und der Immobilieninvestor nun bereits als Paar durchs Leben – und seit Mai 2017 ganz offiziell als Mann und Frau. Ihre Liebe halten die Turteltauben jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Bilder sind daher eine echte Rarität. Doch anlässlich ihres 26. Geburtstags machte die Let's Dance-Moderatorin jetzt eine Ausnahme: Im Netz veröffentlichte Vici ein romantisches Kussfoto mit ihrem Werner!

Via Instagram teilte sie einige Eindrücke ihrer rauschenden Geburtstagsparty. Darunter auch eine Aufnahme, die die Beauty mit ihrem Gatten zeigt. Die Mega-Sause und die anderen Feiernden scheinen die beiden in diesem Moment aber überhaupt nicht wahrzunehmen – sie sind mit etwas ganz anderem beschäftigt: Werner und Victoria tauschen auf dem Pic einen leidenschaftlichen Kuss aus! Dabei sind die beiden so eng umschlungen, dass wohl kein Blatt mehr dazwischen gepasst hätte. "Das hier braucht keine weiteren Worte", kommentierte die Moderatorin das Foto vielsagend.

Unter dem Beitrag sammelten sich schnell etliche Bekundungen, was für ein hübsches Paar die zwei abgeben würden. "Das Leben ist so wunderschön", freute sich auch Ex-"Let's Dance"-Kandidat Benjamin Piwko (39) für Vici und Werner. Würdet ihr gerne noch mehr Pärchenbilder von den beiden sehen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski und ihr Mann Werner Mürz

Petrussi Foto / Splash News Victoria Swarovski & Werner Mürz bei ihrer kirchlichen Eheschließung in Italien

Getty Images Daniel Hartwich, Benjamin Piwko, Isabel Edvardsson und Victoria Swarovski

