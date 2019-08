Wie bleibt sie nur so gut in Form? Nicole Scherzinger (41) zeichnet nicht nur ihre herausragende Stimme und ihre Leistung als Jurorin bei der britischen TV-Show The X Factor aus, sondern auch ihre Traumfigur. Doch wer glaubt, dass die ehemalige Pussycat Dolls-Frontfrau nichts weiter tun muss, um ihren definierten Körper derart straff zu halten, der irrt sich: Denn wie Nicole jetzt verraten hat, folgt sie einem strengen Trainingsplan!

Laut Dailymail soll Nicole in einem Radio-Interview über ihr hartes Training gesprochen haben. "Ich mache ein Workout nur, wenn ich dabei wirklich ins Schwitzen gerate!", so die 41-Jährige. Eine Fitness-Trainerin der Sängerin habe außerdem verraten, dass Nicole vor allem ihre Beine, Arme und Schultern kräftigen wolle. Aber auch ein anderes Körperteil soll im Fokus stehen: "Nicole will ihren Po etwas vergrößern, wie im Allgemeinen die meisten Frauen", so der Coach.

Auch wenn Nicole mittlerweile auf Fitness setzt, um fit zu bleiben, hatte sie früher kein so gesundes Verhältnis zu ihrem Körper: Sie kämpfte jahrelang mit Bulimie. Heute denkt sie kritisch über diese Zeit. “Ich habe mein ganzes Leben lang mit meinem Gewicht gekämpft und tue es noch immer, aber ich habe im Lauf der Zeit verstanden, dass ich es mir selbst einfacher machen sollte", so die gebürtige Hawaiianerin.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, 2019

E-Press / SplashNews.com Nicole Scherzinger, Sängerin

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Italien-Urlaub

