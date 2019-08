Annemarie (41) und Wayne Carpendale (42) sind wirklich auf einer Wellenlänge! Die TV-Moderatoren gelten schon seit Jahren als absolutes Traumpaar unter den deutschen Stars – kein Wunder: Die Beauty und der Scherzkeks sind bereits seit zwölf Jahren zusammen, gehen seit sechs Jahren als Mann und Frau durchs Leben und sind Eltern eines Sohnes. Dass die zwei einfach perfekt zusammenpassen, beweist nun auch diese ulkige Aktion: Hier vergleichen Wayne und Annemarie sich gegenseitig mit Tieren!

Via Instagram veröffentlichte der 42-Jährige jetzt einen Screenshot vom Gesprächsverlauf mit seiner Liebsten: Wayne hatte Annemarie ein Bild von sich geschickt, auf dem er neben einer Ziege posiert und witzelte darunter: "Du hier?" Diese Frechheit konnte seine Auserwählte nicht auf sich sitzen lassen – sie konterte mit einem Selfie mit einem Wildschwein und schrieb dazu: "Iss du lieber mal ein Snickers." Das Ehepaar war offenbar zu Besuch in einem Tierpark – zumindest standen ihre pelzigen Foto-Partner jeweils hinter Zäunen.

Für Wayne sind solche Albernheiten ein Zeichen wahrer Liebe: "Nach zwölf Jahren immer noch voll romantisch", scherzte er in der Bildunterschrift. Auch seine Fans finden: Er und Annemarie sind einfach das perfekte Paar! "Das muss Liebe sein! Ihr seid so süß" und "Schon 12 Jahre? Toll, dass ihr noch so albern sein könnt", freuten sich zwei Abonnenten in den Kommentaren.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale im Juni 2019 in der Toskana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de