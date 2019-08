Ex-Dschungelcamp-Star Aurelio Savina (41) platzt der Kragen! Der feurige Italiener ist nicht nur für seine Macho-Sprüche und seine großen Muskeln bekannt, sondern auch für sein großes Herz. So setzt er sich des Öfteren für andere Menschen ein. Sein neuester Schützling ist kein Unbekannter – es handelt sich um Sänger Joey Heindle (26). Dieser hat es aktuell bei Promi Big Brother nicht leicht. Einige Mitstreiter dissen den Musiker, weil er ihrer Meinung nach zu viel rumheult. Jetzt stellt sich Aurelio öffentlich auf Joeys Seite.

Vor allem Chris Manazidis und Zlatko Trpkovski (43) hatten es auf den ehemaligen DSDS-Kandidaten abgesehen und zogen oft über ihn her. Doch nicht mit Aurelio, der gab jetzt ein deutliches Statement via Instagram ab. "Das ist öffentliches Mobbing und hier gibt es Menschen die das Feiern und den Jungen für seinen Intellekt degradieren und ihn sogar noch dafür zur Rechenschaft ziehen. Niemand und unter gar keinen Umständen hat irgendjemand das Recht dazu, einen anderen Menschen so zu degradieren", so der Südländer. Er holte gleich zum Rundumschlag aus, da sich auch viele Zuschauer im Netz über das angeblich weichliche Verhalten von Joey ausgelassen haben. "Ich schäme mich. Niemand würde ihn so behandeln, wenn ich da drin wäre", setzte er nach.

Doch der Bachelor in Paradise-Kandidat ist nicht der einzige, der Joey öffentlich den Rücken stärkt. Auch seine Liebste Ramona Elsener gab zu verstehen, dass sie immer hinter dem Sänger steht. "Er bringt mich immer zum Lachen. Er sieht immer das Gute in jedem. Er hat einfach ein riesiges Herz", verriet Ramona gegenüber Bild.

