Ingo Kantorek (✝44) hatte noch große Pläne! Am vergangenen Wochenende sorgte die Todesnachricht des Köln 50667-Stars und seiner Frau Suzana für Trauer in ganz Deutschland. In der Nacht auf Freitag war das Paar bei einem Autounfall auf einem Rastplatz der A8 auf tragische Weise ums Leben gekommen. Ingos guter Freund Marcel Struck hat nun verraten, dass sich der Schauspieler kurz vor dem Unglück auf einen neuen Job gefreut hatte: Er sollte das Werbegesicht für eine Duft-Kampagne werden!

Nur einen Tag vor dem Crash habe Marcel mit Ingo telefoniert und die beiden hätten sich über das anstehende Projekt ausgetauscht. Ab September hätte der Serienstar für ein neues Parfum geworben. "Ich hatte ihn gefragt, ob er nicht Bock hat, dort mitzuwirken. Es war genau sein Stil. Es ging um Handwerker – um bärtige Leute. Es war genau seins. Er hat auch fest zugesagt. Aber es gab ein dramatisches Ende", berichtete Marcel im Gespräch mit RTL.

Ingos Zuverlässigkeit habe sein Kumpel am meisten an ihm geschätzt: "Wenn etwas gesagt wurde, dann kam es auch so zustande. Er war ein sehr gerader Typ. Das habe ich an ihm gemocht", erzählte Marcel. Wer den TV-Star in der geplanten Werbung ersetzen wird, ließ er offen.

Instagram / marcelstruck_official Marcel Struck, guter Freund von Ingo Kantorek

Anzeige

RTL II Ingo Kantorek, "Team 13"-Darsteller

Anzeige

Instagram / ingo_kantorek Ingo und Suzana Kantorek

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de