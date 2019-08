Patrick Fabian (32) ist Feuer und Flamme! Der Berlin - Tag & Nacht-Star und seine Partnerin Lea Hontiponti erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das Geschlecht ihres Kindes haben die zwei bereits verraten: Sie bekommen ein Mädchen! Und mit dem 10. August steht auch der Geburtstermin für ihren Sonnenschein schon fest. Zuvor machte das Liebespaar aber noch ein amüsantes Babybauch-Shooting mit gleich zwei prallen Kugeln.

Auf Instagram teilte das SixxPaxx-Mitglied kürzlich eine Fotostrecke von sich und seiner Liebsten. Darauf präsentiert Lea ihren Babybauch, den sie vorab mit Bodypainting in eine Melone verwandelt hatte. Der Hottie hingegen hält sein strammes Sixpack in die Kamera und die grüne Frucht im Arm. "Wessen Melone ist größer?", fragte der Blondschopf seine Follower in seinem Posting scherzhaft. Eines steht jedenfalls fest: Die Laune der werdenden Eltern könnte wohl nicht besser sein.

Derweil wird im Netz wild spekuliert, ob ihr Baby schon auf der Welt sein könnte – der errechnete Termin ist immerhin schon überschritten. Diese Spekulationen heizte Patrick zudem selbst mit einem rührenden Web-Beitrag an. Vor wenigen Stunden betonte der Berliner aber in seiner Instagram-Story: "Nein, wir waren heute nicht im Kreißsaal."

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, BTN-Star

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und Lea im August 2019

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Freundin Lea

