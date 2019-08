Seit dem vergangenen Herbst schwebt der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Patrick Fabian (32) mit seiner Freundin Lea auf Wolke sieben. Erst vor wenigen Monaten verkündeten sie dann eine süße News: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Mittlerweile wurde der Geburts-Countdown eingeläutet und ihre Tochter könnte jeden Moment zur Welt kommen. Oder ist das Baby etwa schon da? Das vermuten jetzt einige Fans!

Im Netz teilt der 32-Jährige jetzt einen verdächtigen Instagram-Beitrag. Total verliebt küsst der ehemalige Serien-Star die Kugel seiner Freundin und schreibt dazu: "Vermisst Papa oder Mama den Babybauch, wenn er weg ist?" Fans werden bei diesen Zeilen sofort hellhörig. "Die kleine Maus ist bestimmt schon da" oder "Es wird spekuliert, dass euer Würmchen schon das Licht der Welt erblickt hat", munkeln zwei aufgeregte User.

Lange dauern kann es sicherlich nicht mehr – immerhin sollte der angeblich errechnete Geburtstermin der 10. August sein. "Also, ich merke jetzt auf jeden Fall, dass die kleine Maus in den Startlöchern steht. Sie ist auch schon in Geburtsposition, das Köpfchen ist jetzt schon unten und das macht sich dann schon bemerkbar", erklärte Lea vor Kurzem im Promiflash-Interview.

Instagram / hontiponti Patrick Fabian mit seiner schwangeren Freundin Lea

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner schwangeren Freundin Lea

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und seine Freundin Lea im Juni 2019

