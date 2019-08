Bei Patrick Fabian (32) und seiner Lea wurde der Geburts-Countdown eingeläutet! Schon bald werden der Berlin - Tag & Nacht-Star und seine Liebste ihre gemeinsame Tochter endlich in den Armen halten. Der errechnete Geburtstermin fällt auf den 10. August, dennoch könnte der Nachwuchs auch früher das Licht der Welt erblicken. Für den Fall der Fälle sind Patrick und Lea bestens vorbereitet!

"Der Kinderwagen ist am Start. Wir haben das Zimmer eingerichtet mit Wickeltisch und Babybettchen. Was uns noch fehlt, ist eine Wärmelampe", erzählt der Papa in spe im Interview mit Promiflash ganz stolz. Auch ein Lammfell oder etwas anderes Kuscheliges für die kälteren Tage möchten sich die Eltern für ihren Spross noch zulegen. "Die Kliniktasche ist auch schon gepackt", wirft Lea ein. "Wir warten nur noch darauf", meint ihr 32-jähriger Partner grinsend.

Gedreht hat sich die kleine Maus bereits. "Sie ist in Geburtsposition, das Köpfchen ist jetzt schon unten und das macht sich dann schon bemerkbar", sagt Lea, die ihren Mutterpass vorsichtshalber immer bei sich hat.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige

Promiflash Patrick Fabian und seine Freundin Lea im Juli 2019

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de