Chris Manazidis hat nach seinem Promi Big Brother-Auszug für manche seiner Ex-Mitbewohner kein nettes Wort mehr übrig! Am Montagabend mussten überraschenderweise gleich zwei VIPs das TV-Camp verlassen. Erwischte es zunächst Ginger Costello Wollersheim (31), musste daraufhin der YouTube-Star seine Koffer packen. Der charmante Bartträger war von seinen Kollegen nominiert worden, weil sie zuvor seine Lästerszenen gesehen hatten. Chris nahm den Auszug gelassen – verteilte aber anschließen im Studio noch einige verbale Nackenklatscher!

Frisch aus dem Luxuscamp gewählt, saß Chris in der Live-Sendung seinen Widersachern Zlatko Trpkovski (43) und Jürgen Trovato gegenüber. Auch von den beiden Ex-Bewohnern hatten die Promis zuvor Szenen gesehen, in denen sie gelästert hatten. Vor allem von dem TV-Schnüffler war Chris deswegen immens enttäuscht: "Ich hab Snitches nichts zu sagen. Er hat mir in die Augen geschaut, er hat mir ins Gesicht gelogen, was soll ich zu solchen Leuten sagen?", zeterte der Bullshit TV-Star über Trovato. Der konnte die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen und konterte: "Du weiß doch aber, wo du hier bist. Du bist hier bei 'Promi Big Brother'. Und was heißt das? Es ist ein Spiel."

Auch mit Zlatko hatte der Social-Media-Star noch ein Hühnchen zu rupfen. Die Big Brother-Legende forderte ihn nämlich auf, noch einmal zu erklären, warum er ihn nominiert hatte: "Zlatko hat oft gesagt, wie cool er es auf dem Campingplatz findet, weil dort die Party läuft und drüben alles langweilig ist", berichtete Chris. Als der 43-Jährige dann aber in den Luxusbereich gezogen sei, habe er sich überhaupt nicht mehr für seine "Freunde" auf der anderen Seite interessiert. "Am nächsten Tag kam gar nichts von Zlatko, nicht ein Wort kam von Zlatko. Zlakto kam nicht einmal zum Zaun und hat gefragt, was abgeht", ärgerte sich Chris.

Sat. 1 Zlatko Trpkovski

Instagram / christo Chris, YouTube-Star

Promi Big Brother, Sat.1 Chris Manazidis bei "Promi Big Brother" 2019

