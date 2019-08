Um Vera Int-Veens (51) Liebesleben war es bisher ziemlich ruhig. Erst vor Kurzem ließ die Schwiegertochter gesucht-Kupplerin dann die absolute Bombe platzen: Sie ist schon seit vier Jahren mit Christiane, genannt Obi, verheiratet. Seit über 20 Jahren kennt sich das Paar bereits, hielt seine Beziehung aber geschickt aus der Öffentlichkeit heraus – bis jetzt: Vera und Obi erzählten nun in einem Interview, wie sie sich damals kennengelernt haben!

"Ich war 20 und war mit meiner Freundin in Veras Fernsehstudio als Zuschauerin. Als ich dann anfing, beim Fernsehen zu arbeiten, lernten wir uns näher kennen", verriet die Gattin der TV-Kupplerin gegenüber Bunte. So richtig gefunkt habe es dann aber erst vor 16 Jahren. "Aber das war schwierig, weil Obi irgendwann meine rechte und linke Hand in meiner Firma wurde. Ich wusste nicht, ob das gut geht, beruflich und privat so eng zusammen", erklärte Vera weiter.

Zu Beginn war ihre Beziehung ein ziemliches Hin und Her: "Es hat einfach ein bisschen gedauert, bis wir uns endgültig gefunden haben." Jetzt lebt das Pärchen bereits seit zwölf Jahren zusammen und ist noch immer so glücklich wie am ersten Tag.

Splash News Vera Int-Veen im Oktober 2018

Instagram / vera_intveen Obi alias Christiane und Vera Int-Veen

ActionPress Vera Int-Veen, im August 2018

