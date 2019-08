Na, welcher Homedate-Look von Gerda Lewis (26) ließ die Herzen am höchsten schlagen? Am heutigen Mittwoch ist es endlich so weit: Nach zahlreichen, romantischen Momenten und den ersten Turteleien unter der Sonne Griechenlands ging es für Bachelorette Gerda und ihre verbliebenen Kandidaten zurück in die Heimat, um dort das Umfeld der Jungs kennenzulernen. Klar, dass die Beauty da einen guten Eindruck hinterlassen möchte – auch modisch: Die Fans haben einen klaren Lieblings-Style!

Vier Treffen, vier Männer und vier verschiedene Outfits! Gerda wählte für jedes Date einen anderen Look, der ihre Figur perfekt in Szene setzte. Einer gefiel den Promiflash-Lesern aber besonders gut – und zwar die Kombination aus einer engen, weißen Röhrenjeans und einem asymmetrischen Oberteil mit Bindegürtel in einem zarten Creme-Ton. Stolze 65,8 Prozent der 10.821 Umfrage-Teilnehmer (Stand: 21. August 2019, 17.15 Uhr) krönten das Ensemble zum besten Outfit!

Weniger gut kam allerdings der Oversize-Blazer mit Karo-Muster an, den Gerda zum Date mit Tim Stammberger trug. Damit konnte sie nur 821 der Leser begeistern. Dem sexy Polizisten hat sie aber bestimmt trotzdem super gefallen. Schließlich knistert es schon seit Staffelstart heftig zwischen den beiden.

Instagram / gerda.jlewis RTL-Bachelorette Gerda Lewis

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis 2019 bei einem Bachelorette-Homedate

TVNOW Gerda Lewis und Tim Stammberger bei "Die Bachelorette" 2019

