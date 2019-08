Hat Zlatko Trpkovski (43) die große Liebe gefunden? Bei Promi Big Brother feierte die ehemalige TV-Legende nach gut zwei Jahrzehnten überraschend ein Comeback an alter Wirkungsstätte. Der gelernte Kfz-Mechaniker war damals einer der Stars der ersten Big Brother-Staffel. In dem Reality-Format deutete er kürzlich an, wie sehr er sich eine Familie wünscht und dass er noch immer die richtige Partnerin sucht. Fotos, die Promiflash vorliegen, zeigen: Letzteres könnte für Zlatko jetzt in Erfüllung gegangen sein. Ein Promiflash-Leser erwischte den 43-Jährigen jetzt beim Schlendern durch eine Kölner Fußgängerzone mit einer unbekannten Blondine.

Dabei lassen die Bilder keinen Zweifel: Die Statur, die Tattoos und der Look des abgelichteten Mannes passen eindeutig zu Zlatko, der seine Begleitung durchaus gut zu kennen schien. "Die beiden liefen Arm in Arm, haben miteinander getuschelt und wirkten vertraut", versicherte der Leser.

Es ist ein Bild, das seine Fans hoffen lässt, dass ihr Liebling sein privates Glück gefunden hat: Vor seinem Einzug in die Show hatte Zlatko erklärt, dass ihm die Sendung dabei helfen könne, eine loyale Frau mit toller Figur zu finden. Hat das schon geklappt? Entweder er hat zu dem Zeitpunkt etwas geflunkert – und hatte schon eine Partnerin. Oder er hatte kurz nach seinem überraschend frühen Auszug einfach richtig Glück.

Ein Glück, das er künftig aller Voraussicht nach wieder im Stillen genießen möchte: Schließlich deutete Zlatko mehrfach an, sich nach seiner erneuten "Big Brother"-Teilnahme aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen.

Sat. 1 Zlatko, "Promi Big Brother"-Kandidat 2019

Anzeige

Promiflash Zlatko mit einer blonden Unbekannten

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Zlatko, "Promi Big Brother"-Kandidat 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de