Sabrina Lange (52) hält zu ihrem Kumpel! Vor 19 Jahren flackerte die allererste Big Brother-Staffel über die deutschen Mattscheiben. Zwei der damaligen Kandidaten sind aktuell wieder voll im Gespräch: Sabrina Lange macht mit ihrem Mann das Sommerhaus der Stars unsicher – und Zlatko Trpkovski (43) wagte sich erneut in den Container (dieses Mal in prominenter Gesellschaft). Während Sabrina immer mal wieder in den Medien auftauchte, war Zlatko in den vergangenen Jahren komplett abgetaucht. Doch wie kam Zlatkos TV-Comeback eigentlich bei seiner öffentlichkeitserfahrenen Ex-Mitbewohnerin an?

Promiflash traf Sabrina und ihren Liebsten Thomas Graf von Luxburg beim AEDT-Sommerfest in Berlin und plauderte mit ihr über Sladdis Präsenz bei Promi Big Brother. Trotz seines frühen Abgangs ist Sabrina rundum begeistert von ihrem einstigen Kollegen: "Ich freue mich sehr, dass Zlatko den Weg in die Öffentlichkeit wieder gefunden hat und der hat eine super Geschichte gemacht, 'ne super Gage kassiert und das freut mich für ihn." Deshalb kann Sabrina quasi gar nicht anders, als in den höchsten Tönen von dem 43-Jährigen zu schwärmen: "Und der Sladdi, das ist auch kein Angeber oder irgendwas. Ich mag ihn unheimlich gerne. Ich stehe zu Sladdi, ich finde Sladdi gut und ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen und ich wünsche ihm viel, viel Glück."

Tatsächlich kam Zlatko bei vielen Zuschauern weniger gut weg. Unter anderem, weil er Joey Heindle (26) als "F*ckfehler" beleidigte, erfuhr der Mechaniker ordentlich Gegenwind und verspielte sich so einige Sympathiepünktchen. War er bei seinem Einzug noch als Favorit gehandelt worden, musste Zlatko das Camp schon als zweiter verlassen.

