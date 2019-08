Baby-Überraschung bei Patrick Fabian (32)? Der Berlin - Tag & Nacht-Star und seine Partnerin Lea sollten am 10. August zum ersten Mal Eltern einer Tochter werden. Die Geburt des kleinen Erdenbürgers hat der André-Darsteller seitdem aber noch nicht verkündet und seine Netzgemeinde weiter auf die Folter gespannt. Jetzt könnte der Hottie aber selbst den Beweis geliefert haben: Mama Lea hat nämlich gar keinen Baby-Bauch mehr.

In seiner Instagram-Story zeigte sich der Influencer jetzt bei einem mittäglichen Ausflug mit seiner Liebsten in ein vietnamesisches Restaurant. Dabei schwenkte er die Frontkamera seines Smartphones umher und erzählte bedeutungsschwanger: "Wir fahren unseren Kinderwagen spazieren. Ob da etwas drin ist oder nicht, weiß ich noch nicht." Doch der Gesichtsausdruck und auch die Gestik seiner Freundin sprechen Bände. Sie grinst den Blondschopf an und versucht ihren deutlich flacheren Bauch mit ihrer Hand zu verdecken.

Selbst wenn das Baby schon auf der Welt sein sollte, mit der Verkündung der frohen Botschaft wollte das Paar noch warten. "Wenn es passt, dann sagen wir Bescheid. Bestimmt erst nicht ein, zwei Monate danach. Das wird schon ein bisschen zeitnäher sein", erklärte der Schauspieler noch vor Kurzem im Promiflash-Interview.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner schwangeren Freundin Lea

Instagram / patrickfabianofficial Insta-Story von Patrick Fabian

Promiflash Patrick Fabian und Freundin Lea im Promiflash-Interview 2019

