Diese beiden werden wohl keine Freunde mehr! Am Sonntag musste Jürgen Trovato (57) seine Sachen packen und den Promi Big Brother-Container als dritter VIP verlassen. Während seiner Zeit im Camp kam er aber bei Weitem nicht mit jedem gut aus und ließ sich oftmals in Lästereien oder Diskussionen verwickeln. Während er – seiner Meinung nach – in Joey Heindle (26), Janine Pink (32) und Tobias Wegener gute Bekannte gefunden hat, will er mit einem anderen Mitbewohner so gar nichts mehr zu tun haben: Nach seinem Exit zieht Jürgen ordentlich über Almklausi (49) her!

Im Interview mit Promiflash sprach das TV-Gesicht ehrlich über seine Erfahrungen mit den anderen Teilnehmern. "Es gibt nur drei Leute oder vielleicht vier, die ich nach 'Big Brother' noch mal treffen werde. Und der Rest wird, denke ich mal, untergehen", gab er nach seinem Auszug zu. Wer auf jeden Fall zur letzten Gruppe gehöre: Ballermann-Star Almklausi! "Bei Almklausi ist klar: Missgunst und Neid muss man sich verdienen. Almklausi ist ein Nichtgönner, weil er aus demselben Haifischbecken kommt wie viele andere auch, die einem den Dreck unter den Nägeln nicht gönnen", erklärte Jürgen weiter.

Jetzt kann Jürgen Almklausis Treiben nur noch vor dem Fernseher analysieren. Wem er stattdessen zujubeln wird, steht allerdings auch fest: "Ich denke mal, Tobi wird vielleicht das Rennen machen, das würde ich ihm auch wünschen", verriet er. Auf seinem Weg zum Sieg wolle er seinen Kumpel bestmöglich unterstützen.

Instagram / jurgen.trovato Jürgen Trovato, TV-Bekanntheit

© SAT.1 Almklausi an Tag 11. im "Promi Big Brother"-Luxuscamp

SAT.1/Willi Weber Tobias Wegener, "Promi Big Brother"-Kandidat 2019

