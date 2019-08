Freunde und Kollegen nehmen Abschied von Ingo Kantorek (✝44)! Der Köln 50667-Star wurde am vergangenen Freitag jäh aus dem Leben gerissen: Er und seine Frau Suzanna gerieten mit dem Auto auf dem Weg aus dem Urlaub nach Hause in einen schrecklichen Unfall – beide verstarben. Einige seiner Set-Kollegen verabschiedeten sich bereits in den sozialen Medien. Und mit Laura Maak meldet sich nun auch eine Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zu Wort!

Die Schauspielerin postet am Dienstag auf Instagram ein komplett schwarzes Foto samt emotionalem Text: "Ich bin immer noch sprachlos", schreibt die Blondine. Ingo und sie hätten einander immer sehr gemocht, auch wenn sie nicht immer einer Meinung gewesen wären. "Wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns fest gedrückt (der Alt-Cast Köln und der Alt-Cast Berlin hat eine besondere Verbindung), tauschen uns mal mehr, mal weniger nicht nur zur Weihnachtsfeier aus." Doch der Gedanke an die diesjährige Weihnachtsfeier ohne den 44-Jährige treibe ihr schon jetzt die Tränen in die Augen.

Auch Alexander Molz (23) aus dem 50667-Team erinnerte sich kürzlich an das Serien-Urgestein zurück: "Vor ein paar Wochen haben wir noch gemeinsam mit Suzana am Set in der Sonne mit einem Capri-Eis gesessen und über den Verlauf des Drehtages gequatscht." Der Schmerz über den herben Verlust sitze auch bei ihm sehr tief.

Instagram / ingo_kantorek Ingo und Suzana Kantorek

Anzeige

Instagram / aprilhopel Schauspielerin Laura Maack

Anzeige

Instagram / alexandermolz_official "Köln 50667"-Star Alexander Molz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de