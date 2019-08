Mit der gestrigen Folge war die Sommerhaus der Stars-Zeit für Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan vorbei! Das mittlerweile getrennte Paar musste die Heimreise antreten. Fast alle Promi-Pärchen hatten sich gegen sie entschieden und sie auf die schwarze Liste gesetzt. Eine Stimme dürfte für die beiden aber besonders schmerzlich gewesen sein – Kumpel Willi Herren (44) hatte noch kurz zuvor beteuert, eine Entscheidung gegen Ben und Kate nicht übers Herz zu bringen. Hat sich Willi mit der Nominierung seines Freundes letztlich selbst ins Aus geschossen und zum Sommerhaus-Buhmann gewandelt?

"Ich kann euch nicht nominieren, das geht nicht", ließ Willi im Gespräch mit Kate und Ben während der Show noch verlauten. Mit dem Paar habe er sich super verstanden – und hätte für die Entscheidung, sich nicht gegen es stellen zu müssen, sogar einen eigenen Auszug in Kauf genommen. Von Yeliz Koc (25) und Elena Miras (27) hatten sich der Sänger und Frau Jasmin daraufhin jedoch leichter als gedacht umstimmen lassen und am Ende doch das Bild des Boyband-Sängers an die Wand gepinnt.

Bei den Fans fällt das Verhalten des Schlagerstars durch. 92,7 Prozent der Promiflash-Leser stimmten ab, dass sie Willis Aktion total hinterlistig fänden. Bei insgesamt 4.262 abgegebenen Votes (Stand 21.08.2019, 8.15) konnten nur 313 verstehen, dass Team Herren seine eigene Haut retten wollte. Ob ihn diese Entscheidung am Ende selbst aus der Show kicken wird? Immerhin könnten auch die restlichen Promi-Paare daran zweifeln, dass Willis Bündnisse am Ende eingehalten werden.

