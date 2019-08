Die Liebe von Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan hat ein jähes Ende gefunden! Eigentlich kämpft das Paar aktuell noch im Das Sommerhaus der Stars um den Titel Promipaar des Jahres. Doch offenbar hat die Teilnahme an der Reality-Spiel-Show in Portugal die beiden ihre Beziehung gekostet: Benjamin und Kate haben Schluss gemacht. In einem Interview verraten sie nun, wie es zu dieser endgültigen Entscheidung kam!

Schon im Sommerhaus zeichnete sich ab, dass es bei Kate und Benjamin kriselt. Nun bestätigten sie gegenüber RTL nur Wochen nach den Dreharbeiten tatsächlich ihre Trennung: "Ich glaube, wir waren einfach viel zu unterschiedlich. Im Haus habe ich von Tag zu Tag immer mehr gemerkt, dass die Beziehung keinen Sinn mehr macht", erklärte Kate. Auch Der Caught in the Act-Sänger hat dies so empfunden: "Der Hauptgrund, warum wir uns getrennt haben, ist, dass wir komplett andere Visionen haben, wie eine Beziehung laufen soll. Es passt einfach nicht. Ich merke einfach, dass die Zeit gekommen ist, dass ich nicht mehr glücklich bin und es Zeit ist, einfach loszulassen."

Auch Kates Kinderwunsch soll dazu beigetragen haben, dass Benjamin am Ende nicht länger mit ihr zusammen sein wollte. "Wenn sie das gerne haben will, dann soll das auch so sein, finde ich. Da will ich ihr absolut nicht im Weg stehen. Ich sehe aber kein Fundament bei uns", berichtete der 50-Jährige. Und offenbar ist Ben schon ziemlich schnell über die Beziehung hinweggewesen. Denn das Reality-Sternchen deutete an: "Ich bin gar nicht so, dass ich direkt was Neues suche. Ich bin da vielleicht anders als gewisse andere Menschen, die dann Kontakt suchen zu Frauen. Ich kann einfach nur sagen, dass er mich sehr, sehr enttäuscht hat."

Das Liebes-Aus hatte sich angekündigt, als Promiflash am vergangenen Wochenende Bilder veröffentlichte, die Kate mit einem anderen Mann zeigten. Laut Kate handelte es sich dabei um einen guten Freund.

