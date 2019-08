Was für eine schwere Entscheidung für die Sommerhaus-Teilnehmer! Bei dem Duell der Promipaare haben es sechs Duos in die fünfte Folge des Formats geschafft. Ein weiteres sollte nun eliminiert werden, doch ausgerechnet die beiden im Haus am umstrittensten Paare waren plötzlich sicher. Sie konnten sich kurioserweise durch eine Spielniederlage schützen. Daraufhin verbündeten sich die anderen Kandidaten gegen Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan.

Ausgerechnet diese Entscheidung wollte Willi Herren (44) partout nicht treffen, ließ sich aber dann doch von Elena Miras (27) und Yeliz Koc (25) umstimmen. Schlussendlich erhielten Kate und Ben fünf von sechs Stimmen gegen sich. Für das Tattoo-Model ein herber Schlag: "Ich wäre gerne noch länger geblieben. Ich hätte auch wahnsinnig gerne noch weitergekämpft." Durch den Rauswurf wurde der Kölnerin die zunehmende Raubtiermentalität ihrer Mitbewohner schlagartig bewusst. Diese Einstellung werde sich in Zukunft fortsetzen, mutmaßte sie: "Egal, wer als Nächstes geht. Die werden alle denken: 'Puh, einer weniger und noch einer weniger.' Im Endeffekt ist jeder hergekommen, um zu gewinnen."

Besonders bitter für die beiden: Sie hatten bereits im Vorfeld geahnt, dass ein Komplott gegen sie im Gange ist. Also befragten sie Ballermann-Star Willi, der beteuerte: "Momentan ist der Stand so, wie wir ihn besprochen haben: Dass wir Mike und Elena wählen." Für den einstigen Caught in the Act-Star gab es da noch keinen Anlass zur Sorge: "Das würden die zu 100 Prozent nicht machen, um uns zu verarschen." Am Ende lag er mit dieser Annahme falsch und musste seine Koffer packen.

