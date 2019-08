Joey Heindle (26) muss einmal mehr bei Promi Big Brother einstecken! Der Sänger hat im Container keine leichte Zeit. Nicht nur, dass ihn das TV-Format an seine Grenzen zu scheinen bringt – auch andere Mitbewohner lassen an dem Ex-Dschungelkönig kein gutes Haar: So findet ihn Lilo von Kiesenwetter von seiner Art her überhaupt nicht glaubwürdig. Und jetzt auch noch das: Der ehemalige DSDS-Kandidat wird in der aktuellen Folge als unbeliebtester Mitstreiter abgestempelt!

Die übrig gebliebenen Camper sollen im Halbfinale ein eigenes Beliebheits-Ranking aufstellen – dabei fällt Joey hinter Janine Pink auf den letzten Platz. Und auch bei der Frage "Wer ist am egoistischsten?" schneidet der Freund von Ramona Elsener überhaupt nicht gut ab und angelt sich die Spitze. Diese Challenge sorgt dafür, dass bei dem 26-Jährigen wieder alle Dämme brechen. "Das ist ein Kackspiel", beschwert er sich und sucht weinend Trost bei Tobias Wegener.

Dass nicht alle Stars Fan des Reality-TV-Sternchens sind, hat auch schon Lilo bei Promi Big Brother – Die Late Night Show verraten: So sollen ihn auch Entertainer Almklausi (49) und Model Theresia Fischer nicht besonders gerne mögen. "Es ist nicht immer einfach mit ihm", betonte die Hellseherin.

