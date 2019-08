Endlich ist bekannt, ab wann auf RTL II wieder hemmungslos geflirtet wird! Seit 2017 ist auch in Deutschland das Love Island-Fieber ausgebrochen. Das aus Großbritannien stammende Format schlug in den vergangenen zwei Jahren bei den deutschen Fans ein wie eine Bombe. Es ist also nicht verwunderlich, dass ehemalige Show-Paare wie Elena Miras (27) und Mike Heiter auch weiterhin fester Bestandteil der Reality-TV-Landschaft sind. Nun wurde endlich bestätigt, wann "Love Island" in die dritte Runde geht!

Ab 9. September werden auf der Liebesinsel wieder fleißig Pärchen gebildet, wie der Sender nun in einer Pressemitteilung bestätigte. Dieses Mal wird das Format sogar doppelt so lang wie die vorherigen Staffeln dauern: Satte vier Wochen lang haben die Singles die Chance, sich zu verlieben und am Ende das Preisgeld abzustauben.

Auch Moderatorin Jana Ina Zarrella (42) ist erneut als Gastgeberin dabei – sie kann es im Gespräch mit RTL II kaum noch abwarten, bis das Abenteuer von Neuem beginnt: "Ich bin sehr gespannt, was passiert. Wer findet wen gut? Wer kommt mit wem zusammen? Und wer findet die große Liebe? Das sind wieder die großen Fragen", erzählt sie begeistert. Freut ihr euch auch auf die dritte Season? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

