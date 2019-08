Es könnte ihr offenbar nicht besser gehen! Erst vor rund zwei Wochen war bekannt geworden, dass Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) nur rund neun Monate nach ihrem Jawort getrennte Wege gehen. Während sich der Schauspieler in Australien mit Surfen von seinem Liebeskummer ablenkt, wurde seine Noch-Ehefrau beim Knutschen mit Kaitlynn Carter im Italienurlaub entdeckt – von Herzschmerz keine Spur. Im Gegenteil: Das Ende ihrer Ehe soll Miley sogar guttun!

Im Interview mit People plauderte ein Insider über die gescheiterte Beziehung der beiden. "Miley geht es gut. Es ist eine Erleichterung, dass die Trennungsnews öffentlich ist, so kann sie ihr Leben leben und sich auf sich selbst konzentrieren", verriet die Quelle. Die 26-Jährige rede nicht viel über ihren Ex und lebe auch nicht in der Vergangenheit. "Sie will sich nicht verstecken und ihre Stimmung hat sich drastisch verändert", erklärte der Informant weiter. Miley scheine sehr viel entspannter und auch fröhlicher zu sein.

Und auch Liam scheint mit den Geschehnissen abschließen und Miley endgültig aus seinem Leben streichen zu wollen: Laut TMZ soll der Hollywoodstar bereits die Scheidung von seiner berühmten Frau eingereicht haben. Freunde der beiden bestätigten allerdings, dass es keinen Rosenkrieg geben werde.

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Sängerin

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus im Urlaub, August 2019

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth

