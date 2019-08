Na, wenn da nicht wirklich was geht! Seit Wochen halten sich die Gerüchte um eine Affäre zwischen Gigi Hadid (24) und Tyler Cameron hartnäckig. Immer wieder werden das Model und der ehemalige US-Bachelorette-Kandidat zusammen gesehen. Zuletzt wurden sie turtelnd in der neuen Bar von Justin Theroux (48) erwischt. Nun waren die zwei wieder gemeinsam unterwegs – und bei einem harmlosen Dinner soll es nicht geblieben sein.

Offenbar wollte er sich still und heimlich aus dem Haus schleichen – doch daraus wurde leider nix! Tyler wurde tatsächlich dabei beobachtet, wie er Mittwoch in der Früh das Appartement des Victoria's Secret-Engels verließ. Und er kam nicht mit leeren Händen aus dem Haus: Ein grauer Rucksack und eine Tragetasche beweisen, dass der 26-Jährige anscheinend nicht nur mal schnell vorbeigeschaut hat, um Hallo zu sagen. Auch ein weiteres Indiz spricht dafür, dass er über Nacht blieb: Er wurde mit genau demselben T-Shirt in der Hand abgelichtet, das er am Tag zuvor getragen hatte.

Ob Gigi und Tyler wirklich ein Paar sind, ist nicht bekannt. Schließlich scheint sein Techtelmechtel mit US-Bachelorette Hannah Brown (24) noch nicht endgültig vom Tisch zu sein. Obwohl er nicht die letzte Rose von ihr bekommen hatte, wurden die beiden nach dem Finale zusammen gesehen – so verließ er vor wenigen Wochen auch die Wohnung der hübschen Junggesellin...

North Woods / SplashNews.com Gigi Hadid in New York

MEGA // Instagram / tylerjcameron3 Gigi Hadid und Tyler Cameron

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron, US-Bachelorette-Zweitplatzierter

