Ein ziemlich mutiger Schritt! Rapper Lil Nas X hat sich mit 20 Jahren vor der gesamten Welt zu seiner Homosexualität bekannt – und hat damit noch relativ neue Wege im Rap-Business beschritten. Nun erklärte der Künstler, der momentan mit seinem von der US-amerikanischen Country-Musik inspirierten Song "Old Town Road" sämtliche Rekorde bricht, ganz offen: Das hat ihn zu seinem Coming-out bewegt!

Im Gespräch mit dem Time Magazine erklärte Lil Nas X, dass er aufgrund vieler kleiner Hinweise in seinem Umfeld das Gefühl gehabt habe, es sei an der Zeit, sich öffentlich zu bekennen: "Ich hätte das nie gemacht, wenn ich nicht in irgendeiner Form vom Universum dazu gedrängt worden wäre. Im Juni habe ich überall Regenbogenflaggen und händchenhaltende Menschen gesehen – Kleinigkeiten wie diese."

Nur kurz vor seinem Coming-out in der Öffentlichkeit klärte er seinen Vater und seine Schwester über seine Sexualität auf. "Ich weiß, dass die Menschen, die ‘Old Town Road’ am häufigsten hören, Homosexualität nicht akzeptieren." Er selbst habe schon früh zu hören bekommen, dass es nie in Ordnung sein würde, schwul zu sein – umso mutiger war deshalb seine Entscheidung, offen zu sich selbst zu stehen.

Eugene Gologursky/Getty Images for BuzzFeed Lil Nas X, Rapper

Getty Images Lil Nas X bei den BET Awards 2019

Liliane Lathan/Getty Images for BET Lil Nas X bei den BET Awards, 2019

