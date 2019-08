Lil Nas X ist und bleibt wohl vorerst die unangefochtene Nummer eins! Am 5. April veröffentlichte der Rapper gemeinsam mit Country-Star Billy Ray Cyrus (57) seinen Song "Old Town Road". Sofort kletterte der Hip-Hop-Cowboy-Mix an die Spitze der US-Charts und sollte dort auch zunächst verharren. Insgesamt 19 Wochen führt der Titel nun die Liste an – doch auch Platz zwei lässt sich nicht vertreiben …

Bereits vor zwei Wochen knackte die Musiker-Collab einen Allzeit-Rekord: Bis dato waren es Mariah Carey (49) mit "One Sweet Day" im Jahr 1995 sowie Luis Fonsis (41) 2017er Feature mit Justin Bieber (25) "Despacito", die das Ranking dominierten. Ihre Erfolge wurden nun erneut von "Old Town Road" in den Schatten gestellt. Lil Nas scheint es selbst kaum fassen zu können und freute sich via Instagram über den bisherigen Triumph: "Danke für 19 Wochen auf Platz eins!" In Deutschland ist das Lied übrigens nach rund einem Monat abgestiegen und belegt aktuell die vierte Position.

Allerdings ist ihm Billie Eilish (17) dicht auf den Fersen! Die Sängerin ist ebenfalls kaum noch aus der Top Drei wegzudenken: Seit immerhin neun Wochen steht die 17-Jährige mit "Bad Guy" an zweiter Stelle der Hitparade. Nicht einmal alten Hasen des Musikgeschäfts wie Ariana Grande (26), Taylor Swift (29) oder Ed Sheeran (28) gelang es, Billie von ihrer Platzierung zu verdrängen.

