Am Strand blüht Blümchen noch mal so richtig auf! 2019 ist offenbar Jasmin Wagners (39) Jahr: Ende März feierte die Neunziger-Jahre-Ikone erfolgreich ihr großes Bühnen-Comeback und hatte sich dafür noch mal in eine absolute Traumform gebracht. Dieser ist die Beauty bis heute mehr als treu geblieben: Dies beweist die mega-durchtrainierte Sängerin jetzt mit einem superheißen Bikini-Schnappschuss aus dem sonnigen Ibiza-Urlaub!

Auf Instagram teilte Jasmin das Foto, das bei einigen für Schnappatmung sorgen dürfte. Gemeinsam mit Moderatorin Nova Meierhenrich (45) posiert die 39-Jährige gut gelaunt am Strand. Dabei der absolute Blickfang: Jasmins Beach-Body! Im sexy Bikini kommt der flache, muskulöse Bauch der Brünetten so richtig zur Geltung, finden auch die Fans: "Jasmin, wie kann man nur so sexy sein" oder "Mein Gott, du hast ein Figürchen", schwärmen die Follower in den Kommentaren unter dem Foto.

Dieser Luxus-Körper kommt allerdings auch nicht von ungefähr: In einem Interview offenbarte sie kürzlich einen Auszug aus ihrer Trainings-Routine. Dazu gehören nicht weniger als 50 Jumping-Jacks, 40 Kniebeugen, 30 Sit-ups, 20 Liegestützen und 10 Burpees.

WENN Jasmin Wagner bei den About You Awards 2019

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner in Barcelona

Getty Images Jasmin Wagner im Oktober 2018 in Hamburg

