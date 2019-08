Hängt Cristiano Ronaldo (34) etwa bald die Fußballschuhe an den Nagel? Der Fußballstar hat schon so einiges erreicht, wovon viele andere Sportler nur träumen können. Er räumte als Erstligist und Nationalspieler etliche Preise und Trophäen ab. Und auch derzeit startet der Kicker bei seinem Verein Juventus Turin in die Vorbereitung und sieht der neuen Saison entgegen. Doch werden die kommenden Partien für den Star-Sportler etwa seine letzten sein?

Seine neueste Aussage gegenüber dem Sender TV1 klingt ganz nach einem nahenden Ruhestand: "Vielleicht beende ich nächstes Jahr meine Karriere." Doch eine richtige Entscheidung scheint der Portugiese bisher nicht getroffen zu haben, denn er sagte auch: "Aber ich kann natürlich auch bis 40 oder 41 spielen." Er wolle jetzt erst einmal den Moment genießen – und das ist bei seiner erfolgreichen Sportkarriere sicher kein Problem!

Doch selbst wenn die Nummer sieben nicht mehr über den Rasenplatz dribbelt – über mangelnden Ruhm kann er sich wahrscheinlich auch danach nicht beklagen: Im vergangenen Jahr konnte sich der Hottie mit 148 Millionen Followern über den ersten Platz beim weltweiten Instagram-Ranking freuen. Damit ließ der 34-Jährige sogar Megastars wie Justin Bieber (25) und Kim Kardashian (38) hinter sich liegen.

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballer

Getty Images Cristiano Ronaldo 2019 in China

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo im Mai 2019

