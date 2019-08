Steht DSDS vor dem Aus? Die Castingshow erfreut sich seit 16 Jahren großer Beliebtheit – vor allem die diesjährige Staffel mit Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (27), Xavier Naidoo (47) und Oana Nechiti (31) in der Jury wurde von den Fans gefeiert. Sie können es kaum mehr erwarten, dass die Suche nach Deutschlands Superstar in die nächste Runde geht. Die ersten Castings laufen bereits – allerdings eher mäßig. In Bremen sollen nur 20 Bewerber erschienen sein. Dieter hat dafür aber eine ganz einfache Erklärung.

Auf Instagram bezog der Poptitan Stellung zu dem Bericht des Weser Kuriers, in dem von der mageren Casting-Ausbeute die Rede war. Er wolle den Leuten mal die Leviten lesen. Es sei richtig, dass sich nur 20 potenzielle Kandidaten in der Bremer Bürgerweide vorgestellt hätten. Doch insgesamt sei die Nachfrage noch immer sehr groß. "Dieses Jahr haben sich doppelt so viele Leute beworben. Die kommen aber übers Internet, über die ganzen viralen Dinger. Das ist nicht mehr so wie früher, dass sie auf die Plätze gehen", stellte der Musikproduzent klar.

Auch RTL betonte, dass DSDS nicht auf dem absteigenden Ast ist, im Gegenteil: "Die Bewerberzahl übertrifft die der letzten Staffel – was auch an der großartigen Jury und ihrer Beliebtheit liegt." Letztendlich sei auch nicht die Masse entscheidend, sondern die Qualität der Sänger.

TVNOW / Gregorowius Die DSDS-Jury im Thailand-Recall

Getty Images Deiter Bohlen, DSDS-Juror

Getty Images Dieter Bohlen bei "Das Supertalent" 2007

