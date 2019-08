Heute Abend geht es ein letztes Mal live in den Promi Big Brother-Knast! Nachdem sich Almklausi (49) in der gestrigen Show verabschieden musste, kämpfen nun die letzten vier Promis um den großen Sieg in dem TV-Experiment. Janine Pink (32), Joey Heindle (26), Tobias Wegener und Theresia Fischer sind die verbliebenen Camper in dem Format. Doch wer kann sich am Ende die Camp-Krone sichern?

Während Theresia der Nominierungsliste bisher stets entgehen konnte, hatte DSDS-Star Joey es im Lager nicht gerade leicht. Der Sänger musste in den vergangenen Tagen immer wieder ordentlich einstecken – und war als Lager-Buhmann schon auf der Abschussliste gelandet. Glück für ihn, dass das Publikum am Ende das Sagen hatte und er es deshalb trotzdem von Runde zu Runde weiter schaffte. Glück in der Liebe und Pech im Spiel – schnappt sich "Tobine" etwa den Gewinner-Preis? Tobi und Janine sind im Camp unzertrennlich – doch nur einer von ihnen wird mit 100.000 Euro nach Hause gehen können.

In einer Promiflash-Umfrage sahen die Leser zuletzt Joey auf dem Siegertreppchen. Bei den Camp-Bewohnern hingegen machte ein anderer Kandidat das Rennen: In einem Beliebtheits-Ranking wählten die Promis Tobi auf Platz eins – und stuften Joey als unbeliebtesten Teilnehmer ein. Welchen Star ist euer Favorit? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Marc Rehbeck, SAT.1 Promi BB-Teilnehmer Joey Heindle

Marc Rehbeck, SAT.1 Tobias Wegener bei "Promi Big Brother"

Marc Rehbeck, SAT.1 Janine Pink bei "Promi Big Brother"

