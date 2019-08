Jetzt äußert Jamie Foxx (51) selbst! Seitdem der Schauspieler das erste Mal mit Sela Vave fotografiert worden war, steht vor allem die unbekannte Neue an der Seite des Hollywoodstars im Mittelpunkt der öffentlichen Kritik und Diskussionen: Ist sie etwa für Jamies Liebes-Aus mit Katie Holmes (40) verantwortlich? An dieser Geschichte bissen sich jedenfalls viele fest – weshalb der 51-Jährige jetzt ein Machtwort spricht!

Nachdem Jamie und Sela Händchen haltend gesichtet wurden, erklärt der Produzent in einer Instagram-Live-Story, dass er lediglich eine Mentorenrolle übernehme – genau so, wie er es in der Vergangenheit schon oft getan habe: "Nick Cannon war 13 Jahre alt und übernachtete in meinem alten Haus. Bevor Ne-Yo (39) Ne-Yo war, kam er in meine Hütte. Jeder kommt in meine Hütte, egal, wer es ist. [...] Dasselbe habe ich mit ihr gemacht", verteidigt er seinen Kontakt zu der 21-Jährigen. Alleine die Tatsache, dass die Sängerin auch mit seinen Kindern Zeit verbringe und ungefähr im selben Alter wie seine Tochter sei, sollte in seinen Augen deren professionelle Beziehung verdeutlichen. So habe er seinen Schützling bei der vermeintlichen Date-Night schlichtweg zum Auto begleitet.

Jamie sei sich der Problematik bewusst, dass es bei weiblichen Musikern zu solchen vorschnellen Schlüssen und Vorurteilen kommen könne – was ihn von seinem geschäftlichen Angebot allerdings nicht abbringen werde: "Wir möchten sie genauso wie jeden anderen behandeln und ihr dieselben Möglichkeiten bieten. [...] Sie ist unser Artist. Sie wurde in diese Familie aufgenommen, sie arbeitet hart und sie ist eine talentierte Sängerin", stellt der Entertainer klar.

