Es ist DIE Liebesgeschichte des Jahres im deutschen Fernsehen: Laiendarstellerin Janine Pink (32) und Ex-Love Island-Flirter Tobias Wegener lernten sich in der aktuellen Staffel von Promi Big Brother kennen und lieben. Gemeinsam schafften sie es sogar in die Top drei des TV-Camping-Wettkampfs. Doch wer sich gewünscht hat, die beiden bis zum Schluss zusammen zu sehen, wurde enttäuscht. Tobias landete gerade auf dem dritten Platz - so geht es ihm damit.

"Es war eine krasse Lebenserfahrung, man ist über sich selbst hinaus gewachsen und ich habe tolle Menschen kennengelernt. Dritter Platz ist geil, ich habe nie damit gerechnet", sagte der Hottie kurz nach seinem Camp-Auszug zu den Moderatoren Jochen Schropp (40) und Marlene Lufen (48). Jetzt kann er seiner Liebsten nur noch vom Zuschauerraum die Daumen drücken. Ob sie sich mit ihren Zuschaueranrufen gegen den DSDS-Liebling Joey Heindle (26) durchsetzen kann, wird sich in den nächsten Minuten zeigen. Je nachdem, kann der Muskelmann seinem Schatz danach gratulieren oder sie trösten.

Die beiden machten ihre Beziehung vor Kurzem sogar ganz offiziell – sie sind ein Paar. Viele fragen sich nun, ob die junge Liebe auch im realen Leben bestehen kann. Was sagt ihr dazu? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab.

Sat.1 / Promi Big Brother Janine Pink und Tobias Wegener bei "Promi Big Brother" 2019

Marc Rehbeck, SAT.1 Tobias Wegener bei "Promi Big Brother"

SAT.1 Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

