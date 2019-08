Erst vor rund zwei Wochen war bekannt geworden: Liam Hemsworth (29) und Miley Cyrus (26) haben sich getrennt – und das nur neun Monate nach ihrem Jawort. Kurz darauf veröffentlichte die Sängerin einen neuen Song, der erneut zu Spekulationen führte: Besingt Miley hier die Gründe für das Ende ihrer Ehe? Sie spricht darin über ein vermeintliches Drogen- und Alkoholproblem ihres Noch-Mannes. Damit wolle sie Liam aber auf keinen Fall wehtun!

"Ich wollte mein Haus in den Bergen. Aber was ich nicht wollte, waren der Whiskey und die Pillen", heißt es in Mileys Lied "Slide away" – ein Hinweis darauf, was wirklich zwischen ihr und dem Schauspieler vorgefallen ist? Ein People-Insider erklärte, dass die 26-Jährige mit dem Release nicht versuche, Liam zu verletzen. "Ihr Song war ihr Weg, um ihre Geschichte zu erzählen, ohne etwas sagen zu müssen. Sie versucht nicht, ihn schlecht zu machen, aber sie möchte mitteilen, was sie durchgemacht hat", stellte die Quelle klar. Ob Liam das genauso sieht? Bekannte aus seinem Kreis hatten Medienberichten zufolge darauf bestanden, dass Miley damit nur von ihren eigenen Fehlern ablenken wollen würde.

Der Informant des amerikanischen Magazins verriet in dem Interview auch, dass es Miley seit der Trennung wesentlich besser gehe. Sie sei nicht nur glücklicher und entspannter, sie konzentriere sich vor allem auf sich selbst und lebe einfach ihr Leben.

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Getty Images Miley Cyrus im Juni 2019

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus im Urlaub, August 2019

