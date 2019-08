Hatten es die diesjährigen Promi Big Brother-Kandidaten zu leicht? Heute Abend geht die siebte Staffel der beliebten TV-Show zu Ende – und es wird daraus entweder Theresia Fischer, Janine Pink (32), Tobias Wegener oder Joey Heindle (26) als strahlender Sieger hervorgehen. 2019 war Camping das Motto und so wurden die VIPs entweder in einer Luxus-Unterkunft oder auf einem altbackenen Zeltplatz untergebracht. Nach Meinung von Ex-Kandidatin Natascha Ochsenknecht (55) war der Strafbereich definitiv nicht hart genug, wie sie Promiflash nun offenbarte!

2016 nahm Natascha an der Container-Sendung teil. Sie weiß also ganz genau, wie nervenaufreibend die Umstände beim "großen Bruder" sein können. Im Promiflash-Interview bei der Eröffnung der Bar bOx ihres Sohnes Jimi Blue (27) beklagt das Ex-Model jetzt, dass die Stars es dieses Mal viel zu einfach gehabt hätten: "Ich finde es, so wie sie jetzt leben, auf jeden Fall entspannter als bei uns. Ich war ja neun Tage in der Kanalisation, weil mein Team immer verloren hat. Das heißt, ich habe neun Tage kein Tageslicht gesehen. Klar, es regnet, aber in der Kanalisation war es auch noch feucht und dreckig", erklärte sie.

Auch was das Essen angehe, hätten es die Teilnehmer der diesjährigen Staffel deutlich besser gehabt. "Ich habe neun Tage von Wasser mit Haferflocken gelebt und hatte am Tag zwei Karotten dazu. Wenn ich jetzt sehe, die können in den Supermarkt gehen, dann frage ich mich, wo ist das Problem?", stellte Natascha klar. Was meint ihr: War "Big Brother" dieses Jahr zu nett zu den Promis? Stimmt ab.

Sat.1 / Willi Weber Der "Promi Big Brother"-Campingplatz

Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht 2019 in München

Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht 2019 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de