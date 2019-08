Heute Abend ist es endlich so weit: Der diesjährige Sieger von Promi Big Brother wird gekürt! Noch im Rennen sind Ex-GNTM-Ulknuel Theresia Fischer, DSDS-Liebling Joey Heindle (26) sowie das frischgebackene Liebespaar, bestehend aus Love Island-Beau Tobias Wegener und Soap-Darstellerin Janine Pink (32). Sie alle haben bereits so manche fiese Challenge und etliche Tage im Container hinter sich gebracht. Doch wer von ihnen hat den Sieg und die Prämie von 100.000 Euro am meisten verdient? Promiflash hakte bei Reality-TV-Sternchen Micaela Schäfer (35) nach!

Die Nacktschnecke hat einen klaren Favoriten: Sie will Joey gewinnen sehen! "Alle haben den Joey Heindle auf dem Kicker, weil er ist nun mal schon Dschungelkönig gewesen, so ein kleiner, süßer, doofer Typ – keiner gönnt ihm das!", erzählte das Erotik-Model im Promiflash-Interview beim AEDT-Sommerfest 2019 und stellte dann klar: "Er hat eine neue Freundin, will damit vielleicht die Hochzeit finanzieren, ich würd's ihm schon gönnen!”

Dieser Meinung können sich die Promiflash-Leser nur anschließen! Eine entsprechende Umfrage nach dem Liebling der User fiel eindeutig zugunsten des 26-Jährigen aus. Er konnte beinahe 40 Prozent der Stimmen ergattern. Auf dem letzten Platz im Beliebtheits-Ranking landete Muskelmann Tobi. Denkt ihr, das ist ein gutes Zeichen für Joey? Stimmt ab!

