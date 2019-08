Was für eine Ehre! Sarah Joelle Jahnel (30) wurde durch ihre Teilnahme bei DSDS im Jahr 2013 bekannt und hat sich seitdem eine beeindruckende Fanbase aufgebaut. 40.000 User folgen der Musikerin in den sozialen Netzwerken und liken regelmäßig ihre Beiträge. Doch eine "Gefällt mir"-Angabe machte die Beauty nun wirklich sprachlos – denn sie kam von Reality-Star Khloe Kardashian (35) höchstpersönlich. Promiflash verriet Sarah nun, wie viel ihr diese Geste bedeutet.

Am Mittwoch teilte die 30-Jährige auf ihrem Instagram-Account einen #PrayForAmazonia-Beitrag. Der Regenwald brennt seit über zwei Wochen – für Sarah auf jeden Fall ein Grund, ihre Reichweite zu nutzen, um ihre Community wachzurütteln. "Was die Leute irgendwie nicht verstehen, ist, dass wenn wir so weitermachen, dass es dann auch kein Instagram mehr gibt, wo man sich tolle Fake-Bikini-Bilder zusenden kann, um allen zu zeigen, dass man mal wieder am Strand liegt und ein ganz banales einfaches Leben ohne Inhalt führt", erklärte sie gegenüber Promiflash.

Insgesamt bekam sie für den Post 152 Likes, eines von the One and Only Khloe. "In dem Moment war ich schon stolz, dass von diesen knapp 100 Followern auf dem Post Khloe Kardashian diejenige war, die gesagt hat, sie findet das cool", schwärmte das Reality-Sternchen.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Reality-TV-Star

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian im August 2019

