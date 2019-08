Vier Kandidaten sind noch im Rennen um den heutigen Promi Big Brother-Sieg! Nachdem TV-Detektiv Jürgen Trovato (57), Big Brother-Legende Zlatko Trpkovski (43) und Co. nach und nach ihr Koffer packen mussten, stecken jetzt nur noch Ex-GNTM-Ulknuel Theresia Fischer, DSDS-Liebling Joey Heindle (26), Love Island-Beau Tobias Wegener und Soap-Darstellerin Janine Pink (32) im Container. An dieser Favoriten-Auswahl ist besonders auffällig: Die vier Finalisten gehörten alle zu den jüngsten Kandidaten des diesjährigen "Promi Big Brother"-Casts!

Somit haben sich – bis auf Bachelor-Girl Evanthia Benetatou (27) und YouTuber Chris Manazidis – alle Teilnehmer unter 33 Jahren durchgesetzt! Betrachtet man die verschiedenen Altersklassen des diesjährigen Casts, die sich von Mittzwanzigern über 40- und 50-Jährige bis hin zu einer 65-Jährigen (Lilo von Kiesenwetter) erstreckten, war dieser Ausgang ziemlich unwahrscheinlich! Alles nur Zufall? Möglich ist natürlich, dass die jungen Stars einfach die junge Zuschauer-Zielgruppe von Promi BB am ehesten angesprochen haben, wodurch sie am Ende auch die meisten Anrufe bekamen. Außerdem haben alle vier durch kürzliche Auftritte in TV-Shows einen besonders großen Bekanntheitsstatus.

In den vergangenen Staffeln hingegen gehörten die Gewinner mit Jenny Elvers (47), Ben Tewaag (43), Jens Hilbert (41) und Silvia Wollny (54) eher der 40er-Generation an. Zu den Jüngeren zählten lediglich Aaron Troschke (30) und David Odonkor (35). Was denkt ihr, ist es Zufall, dass die Finalisten in diesem Jahr so jung sind? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Sat.1 / Promi Big Brother Tobias Wegener, Joey Heindle und Janine Pink, "Promi Big Brother" 2019

Sat.1 / Promi Big Brother Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

Actionpress/ Schürmann, Sascha Silvia Wollny im "Promi Big Brother"-Finale

