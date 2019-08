Nach dem großen Promi Big Brother-Finale fragen sich die Zuschauer: Wie steht es um Tobias Wegeners Gefühle für seinen Camp-Flirt Janine Pink (32)? Während der TV-Show hat es offensichtlich zwischen dem Love Island-Teilnehmer und der Köln 50667-Darstellerin geknistert: Neben Schmuse-Einheiten tauschten die zwei viele Küsse aus. Aber nur sie schien wirklich an der Liebelei zu hängen, Tobi ließ immer wieder durchblicken, dass er sich mit der taufrischen Beziehung nicht so sicher sei. Nun sprach der Kuppelshow-Muskelmann im Promiflash-Interview Klartext: Das empfindet er wirklich für die Sächsin!

"Es fühlt sich toll an, Schmetterlinge und es kribbelt. Die Liebe kommt mit der Zeit. Aber wir sind glücklich, fühlen uns wohl miteinander und haben Spaß", plauderte der 26-Jährige offen über seine Empfindungen. Ganz eindeutig sei für ihn, dass die beiden harmonieren – und das sei die Hauptsache: "Der Rest kommt von ganz allein." Dieses Statement dürfte Musik in Janines Ohren sein, schließlich bezeichnete sie den Nordrhein-Westfalen in der Finalshow immer wieder als ihren größten Gewinn.

Kompliziert könnte es abseits der Fernsehkameras dennoch werden: Tobi und Janine wären fürs Erste gezwungen, eine Fernbeziehung zu führen. Allerdings stellte sie bei Promi Big Brother 2019 – Die Late Night Show bereits klar, dass sie damit kein Problem hätte und notfalls sogar umziehen würde. "Eine Fernbeziehung ist für mich kein Problem, da bin ich flexibel. Wenn man was will, kann man das auch einrichten. Wir haben auf jeden Fall einen gemeinsamen Urlaub geplant und dann mal gucken", pflichtet er ihr bei.

SAT.1 Tobias Wegener und Janine Pink

© SAT.1/Willi Weber Janine Pink nach ihrem "Promi Big Brother"-Sieg

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im Juni 2019

