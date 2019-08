Sie haben sich nicht gesucht aber gefunden! Am Freitag war das große Finale von Promi Big Brother. Schon im Verlauf der diesjährigen Staffel kristallisierte sich schnell heraus, dass Joey Heindle (26) und Tobias Wegener richtig gute Freunde werden. Spätestens am Finaltag war für viele klar: Die beiden führen eine waschechte Bromance! Doch wie geht es für Tobi und Joey nach dem Container weiter?

In der Promi Big Brother 2019 – Die Late Night-Show plauderten die beiden zusammen mit Siegerin Janine Pink (32) und der Viertplatzierten Theresia Fischer über ihre Zeit im Container. Vor allem der DSDS-Liebling hat einen Freund in dem Love Island-Schnuckel gefunden: "Auch mit Tobi, dass wir uns beide so gut verstanden haben." Nach ihrer Promi BB-Zeit haben die beiden auch schon gemeinsame Pläne. "Und ich freue mich schon, wenn wir zusammen zum Oktoberfest gehen", erzählte der 26-Jährige weiter.

Schon im Container hat man die besondere Verbindung zwischen Joey und Tobi gespürt. So war der Sänger auch maßgeblich an der Romanze zwischen dem Reality-Star und Janine Pink beteiligt. Immer wieder verhalf Amor-Joey den beiden mit kleinen Gesten. "Tobi, sind Sie bereit, Janine in Ihr Herz zu lassen und mit ihr nach 'Big Brother' weiterzumachen?", brachte er die beiden vor wenigen Tagen zu ihrem offiziellen Beziehungsouting.

