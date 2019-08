Im Sommerhaus der Stars ist Privatsphäre Fehlanzeige! Auf engstem Raum wohnen die Promi-Pärchen in der WG auf Zeit zusammen und lernen sich dabei ziemlich gut kennen. Obwohl Sabrina Lange (52) nur kurz mit dem mittlerweile ausgeschiedenen Michael Wendler (47) und dessen Freundin Laura Müller (19) im Sommerdomizil Kontakt hatte, ist sie sich im Gespräch mit Promiflash sicher: Laura habe ihren Liebsten voll im Griff.

"Den Wendler hat sie so am Schnürchen", erklärt Sabrina bei einem Umstyling bei Hairfusion Germany im Interview mit Promiflash. Trotz ihres zarten Alters wisse Laura offenbar ganz genau, was Männer mögen und was nicht, meint Sabrina. Sie finde es entzückend, wie die Turteltauben sich und ihre Gefühle in der Öffentlichkeit präsentieren. "Es ist doch das Schönste, verliebt zu sein", sagt die gelernte Dachdeckerin und erinnert sich an ihre eigene Jugend zurück.

Vor einigen Tagen haben Laura und der Wendler wieder Neuigkeiten aus ihrem Beziehungsleben geteilt. Während sie den Sänger sonst regelmäßig zu Konzerten oder in seine Wahlheimat Miami begleitet, hat Laura ihm ihre Heimatstadt an der Elbe gezeigt. In Tangermünde spielte sie für Michael Touristenführerin.

ActionPress / Chris Emil Janßen Sabrina Lange 2019 in Hamburg

Instagram / wendler.michael Schlagerstar Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler, Promipärchen

