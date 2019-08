Ihre Familie sieht sie wohl eher selten, denn derzeit jettet Laura Müller (19) mit Michael Wendler (47) um die Welt. Ob in sein Domizil in Miami, zu Auftritten auf der mallorquinischen Partymeile oder zu Terminen in Deutschland – Laura begleitet den Schlagerstar stets. Jetzt ist sie mit Michael im Schlepptau zurück zu ihren Wurzeln gekehrt: Sie hat ihrem Liebsten erstmals ihren Herkunftsort Tangermünde präsentiert.

"Heute zeigte mir Laura ihre Heimatstadt Tangermünde. Ich bin begeistert von dieser wunderschönen Stadt", schreibt der 47-Jährige auf Instagram zu einem Pärchen-Pic. Auch Laura freut sich über den Ausflug in die Elbstadt – sie lässt deshalb auch ihre Fans an ihrem Glück teilhaben. In ihrer Story postet sie ein Video aus dem Cabrio und gibt so ihrer Community einen kleinen Eindruck von der Kleinstadt im Norden Sachsen-Anhalts.

Mit einem weiteren Foto aus der idyllischen Provinz haben Michael und Laura allerdings am Dienstag Spott auf sich gezogen. Während die 19-Jährige mit dem Knutsch-Bild nur ihr Liebesglück demonstrieren wollte, fanden die Follower, dass der Wendler beim Küssen ziemlich unglücklich aussehe. "Das soll ein liebevoller Kuss sein? Also, wenn mein Schatz und ich uns küssen, da ist mehr Leidenschaft dahinter", urteilte eine Userin unter der Aufnahme.

Instagram / wendler.michael Reality-TV-Stars Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Ex-"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler, Promipärchen

