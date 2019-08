Dominique Horwitz hatte einen Unfall mit seinem Motorrad! Der deutsche-französische Schauspieler mit dem markanten Gesicht dürfte vor allem Tatort-Fans ein Begriff sein: Seit 1978 spielte er in insgesamt neun Episoden der öffentlich-rechtlichen Krimi-Serie mit. Am Samstagmorgen sei der 62-Jährige mit seiner Harley-Davidson in Weimar unterwegs gewesen – und von dieser Spritztour gibt es nun traurige Nachrichten: Bei einem Crash erlitt der gebürtige Pariser schwere Verletzungen!

Wie Bild jetzt berichtet, sei Horwitz gegen 9:30 Uhr in Weimar auf dem Bike unterwegs gewesen. Unmittelbar vor ihm sei plötzlich ein Transporter eingeschert – bei diesem Manöver sei das Fahrzeug mit der Maschine des Darstellers kollidiert. Infolgedessen sei der TV-Star gestürzt und insgesamt 30 Meter auf der Fahrbahn entlang gerutscht. Schließlich stoppten seine Harley und er in einem angrenzenden Gebüsch. Kurze Zeit später trafen Sanitäter ein, um sich um den schwer verletzten Horwitz zu kümmern.

Der seit Jahren in der Nähe von Weimar lebende Familienvater musste anschließend in eine Klinik eingeliefert werden. Welcher Art seine Blessuren genau sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

FUTURE IMAGE/ActionPress Schauspieler Dominique Horwitz

Anzeige

TA / Waz Fotopool/ActioPress Dominique Horwitz

Anzeige

Heinrich, Ralf U./ ActionPress Schauspieler Dominique Horwitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de