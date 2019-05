Diese beiden TV-Formate glichen sich in mehrfacher Hinsicht! Der neueste Tatort vom vergangenen Sonntag erinnerte viele Fernsehzuschauer an die deutsche Erfolgsserie 4 Blocks. Dass beide Sendungen in Berlin spielen, war dabei nicht die einzige Parallele: In dem Krimi waren gleich mehrere Gesichter zu sehen, die auch zum Cast der Drama-Serie gehören. Viele Fans waren sich daraufhin sicher: Diese Ähnlichkeit kann kein Zufall sein!

"Komm, wir machen aus dem Tatort Berlin einfach '4 Blocks', aber sagen es keinem", war nur einer von zahlreichen amüsierten Twitter-Kommentaren. Schauspieler Rauand Taleb ist aus der Serie beispielsweise als Drogendealer Zeki bekannt – im Berliner Tatort spielte er ebenfalls mit und erschoss darin drei Polizisten. Dabei erstaunte die Fans nicht nur, dass Rauand in beiden Produktionen mitwirkte, sondern auch, dass sich seine Rollen derart ähnlich waren. "Zeki aus '4 Blocks' hat die Serie gewechselt – der Job bleibt aber gleich", stellte ein aufmerksamer Beobachter fest.

Mit Maryam Zaree war noch eine weitere Person im Tatort zu sehen, die auch aus der Serie bekannt ist. Laut einem Bild-Bericht wurde die Parallelität zwischen den beiden Formaten offenbar bewusst inszeniert. Und das schien vielen Usern gefallen zu haben. So freute sich ein Nutzer: "Bekomme gerade unermessliche Vorfreude auf die neue '4 Blocks'-Staffel."

Michael Timm/ActionPress Rauand Taleb bei der "4 Blocks"-Premiere in Berlin

ActionPress Maryam Zaree, Schauspielerin

ActionPress Das "4 Blocks"-Team bei der Verleihung der Goldenen Kamera 2018

