So gigantisch feiert ein Tennis-Star seinen großen Tag! Seit 14 Jahren ist Rafael Nadal (33) mit seiner Freundin Xisca Perelló zusammen – und im Januar wagte der Spanier den nächsten Beziehungsschritt: Er hielt um die Hand der 31-Jährigen an! Zu dem Zeitpunkt war auch schon bekannt, dass das Paar die Zeremonie auf Mallorca abhalten will. Und jetzt wurden weitere Details der Mega-Fete preisgegeben!

Rafael und Xisca werden sich am 19. Oktober dieses Jahres auf einem dekadenten Anwesen das Jawort geben – und zwar auf der La Fortalesa, die einen geschätzten Wert von 125 Millionen Euro hat, wie Bild berichtet. Das riesige Gemäuer liegt im Norden der Sonneninsel und beherbergt auf seinen 87.000 Quadratmeter großen Gelände reinen Luxus: Neben 17 Gästezimmer, einem Hubschrauber-Landeplatz und einige Gärten gehören auch zwei Swimmingpools und private Zugänge zu Badebuchten zu dem Paket.

Laut Anwohnern soll diese Location perfekt sein für eine ganz private Hochzeit. Darüber werden sich wohl auch seine 500 geladenen VIP-Gäste freuen – laut spanischen Medien soll sogar die Königsfamilie dabei sein. Aber auch Kollege Roger Federer (38), Kicker Cristiano Ronaldo (34), Sänger Enrique Iglesias (44) und Basketballer Pau Gasol sollen eine Einladung erhalten haben.

