Sie sind ein echtes Traumpaar! Bereits seit 14 Jahren ist der spanische Tennisstar Rafael Nadal (32) mit seiner Freundin María Francisca Perelló zusammen – und doch sind die beiden immer noch so happy wie am ersten Tag. Und wie sieht die Zukunft des unverheirateten Paares aus? Rafael wagte jetzt den nächsten großen Schritt und hielt um die Hand seiner großen Liebe an!

Das berichtete das spanische Magazin Hola und berief sich dabei auf den engsten Bekanntenkreis des Tennisspielers. Die Hochzeit soll bereits im Herbst stattfinden. Auch die Location sei schon bekannt: Die beiden werden sich das Jawort auf der traumhaften Insel Mallorca geben. Die Frage aller Fragen soll Rafael seiner Liebsten bereits vergangenes Jahr in Rom gestellt haben – die erfreulichen News wollte das Paar aber erst einmal für sich behalten.

Nachwuchs soll bei den beiden ebenfalls schon Thema gewesen sein. Über seinen Kinderwunsch sprach der 32-Jährige im März vergangenen Jahres im Interview mit der Hola und verriet: "Selbstverständlich habe ich die Absicht und den Wunsch, eine Familie zu gründen." Zudem führte er aus: "Ich liebe Kinder und ich wünsche mir für meine, dass sie das machen, was ihnen gefällt". Jetzt stünde aber erst einmal die Hochzeit an.

RAMEY PHOTO Rafael Nadal und seine Freundin María Francisca Perelló

Michael Dodge/Getty Images Rafael Nadal & Roger Federer bei den Australian Open 2017

