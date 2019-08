Hat Janine Pink (32) im Reality-TV etwa ihren Traummann gefunden? Zumindest stehen alle Zeichen bei der einstigen Köln 50667-Darstellerin auf Liebe. Im Camp bei Promi Big Brother sind sich die Leipzigerin und Tobias Wegener sehr nahegekommen – der Ex-Love Island-Kandidat outete sie sogar schon als Paar. Und auch Janine scheint hin und weg von ihrem Flirt zu sein. Doch was genau wertschätzt die 32-Jährige so an Tobi?

Im Promiflash-Interview schwärmt Janine: "Von der Art her ist er mir sehr ähnlich. Der hat denselben Humor wie ich, wir haben viel gelacht." Der 26-Jährige sei auch definitiv reifer als andere Kerle in seinem Alter. "Das war ja erst ein bisschen meine Angst, ich habe oft Männer in dem Alter kennengelernt, die sich noch austoben wollen", erklärt die Schauspielerin. Doch für sie kämen lockere Romanzen einfach nicht mehr in Frage – sie möchte sich mit ihrem Partner etwas für die Zukunft aufbauen.

Janine scheint total verknallt zu sein – doch wie steht es um die Gefühle des Influencers? "Es fühlt sich toll an, Schmetterlinge und es kribbelt. Die Liebe kommt mit der Zeit. Aber wir sind glücklich, fühlen uns wohl miteinander und haben Spaß", verriet er Promiflash.

Instagram / janinepinkofficial Schauspielerin Janine Pink

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, TV-Gesicht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de