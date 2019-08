Eine kleine YouTube-Sensation: Freshtorge setzt "Kartoffelsalat" doch fort! Vor nunmehr vier Jahren brachte der Online-Star seine Zombie-Komödie in die Kinos. Abgesehen von einigen begeisterten Fanstimmen fuhr der Streifen, in dem unter anderem auch Dagi Bee (24) und Shirin David (24) mitspielten, überwiegend vernichtende Kritiken ein. Zwischenzeitlich sicherte sich das Werk die zweifelhafte Ehre, als schlechtester Film der Welt zu gelten – im IMDb-Ranking der am miesesten bewerteten Streifen liegt er auf der Plattform aktuell sogar immer noch auf dem dritten Platz. Nun kündigte Freshtorge tatsächlich einen "Kartoffelsalat"-Nachfolger an!

2017 scherzte er noch in einem Clip über eine mögliche Fortsetzung, jetzt macht Torge Ernst! In einem YouTube-Video verkündet er die großen Pläne: "Ich hab's versprochen, ich mache keinen zweiten Teil... mach' ich halt 'nen dritten! [...] Es ist kein Scherz, diesmal passiert es wirklich: Kartoffelsalat 3 wird gedreht." Das Projekt trägt dementsprechend den Titel "Kartoffelsalat 3 – Das Musical" und soll im Frühjahr 2020 auf die Leinwand kommen. Genau wie im ersten Film sollen wieder jede Menge YouTuber mit von der Partie sein. Damals mischten neben Dagi und Shirin auch Simon Desue (28), Die Lochis, Melina Sophie (23), Leon Machère (27), iBlali (27) und weitere Online-Entertainer mit, auch TV-Stars wie Wolfgang Bahro (58) und Otto Waalkes (71) waren dabei.

Schon im September hatte sich Torge Oelrich, wie Freshtorge bürgerlich heißt, im Promiflash-Interview offen für ein neues Filmprojekt gezeigt: "Wer weiß, vielleicht falle ich irgendwann wirklich noch mal auf den Kopf und sag': Ey ich muss noch nen Film machen! [...] Momentan ist es nicht geplant, zumindest 'Kartoffelsalat' nicht." Nachdem sein Vorgängerfilm so krass verrissen wurde, fallen die Reaktionen der Fans auf Torges Vorhaben nun ziemlich neugierig aus – was haltet ihr von "Kartoffelsalat 3"? Stimmt in unserer Umfrage ab!

AEDT/WENN.com Web-Star Freshtorge beim YouTube Goldene Kamera Digital Award 2018

Patrick Hoffmann/WENN.com Freshtorge und Otto Waalkes auf der Weltpremiere von "Kartoffelsalat"

WENN.com Freshtorge bei den Nickelodeon Kids Choice Awards 2018

