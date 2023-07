"Unvergesslicher Tag": Freshtorge hat erneut geheiratet!

Freshtorge (34) und seine Sophie traten erneut vor den Traualtar! Der deutsche YouTuber und seine langjährige Partnerin Sophie hatten sich bereits 2018 das Jawort gegeben: Damals hatten die beiden ihre Liebe mit einer standesamtlichen Trauung besiegelt. Rund fünf Jahre später erneuerten der Comedian und seine Frau ihr Eheversprechen: Freshtorge und Sophie feierten nämlich ihre zweite Hochzeit – und zwar im großen Stil!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Influencer drei Fotos der Feier: Auf einem Bild läuft das Brautpaar beispielsweise freudestrahlend durch einen Rosenbogen. Auf einem weiteren Schnappschuss gucken sich die beiden total verliebt an. "Sophie und ich hatten einen wunderschönen, unvergesslichen Tag mit unseren allerliebsten Lieblingsmenschen", berichtete Freshtorge.

Aber nicht nur der stolze Bräutigam meldete sich in den sozialen Medien zu Wort – auch die Braut brachte ihre Glücksgefühle im Netz zum Ausdruck! Sophie teilte ebenfalls ein Pic in ihrer Story, auf dem sie sich an ihren Liebsten schmiegt. "2023 dann endlich mit allen...", freute sie sich über die große Hochzeitsfeier.

Instagram / freshtorge Der YouTuber Freshtorge im August 2020

Instagram / freshtorge Freshtorge, deutscher YouTuber

Getty Images Freshtorge im März 2017 in Hamburg

