Die Dreharbeiten von Freshtorges Filmfortsetzung "Kartoffelsalat 3 – Das Musical" laufen und die ersten Darsteller, die dieses Mal mit von der Partie sind, wurden verraten! Seit Ende August ist klar: Das norddeutsche YouTube-Urgestein Torge Oelrich hat sich von der vielen Kritik an seinem Drehbuchdebüt nicht unterkriegen lassen. Der Web-Promi kündigte nach der Horror-Komödie "Kartoffelsalat – Nicht fragen!" gleich den dritten Teil an. Die Besetzung war 2015 schon erstklassig, Social-Media-Stars wie Dagi Bee (25) und Simon Desue (28) gaben sich mit Comedians wie Otto Waalkes (71) die Klinke in die Hand. Wie es in diesem Jahr aussieht, verraten Bilder vom Set!

Auf der offiziellen Instagram-Seite zu "Kartoffelsalat" wird klar: Dieses Mal scheint Blümchen alias Jasmin Wagner (39) dabei zu sein! Neben dem Popsternchen trieb sich kürzlich außerdem der einstige Dschungelkönig Menderes (34) herum. Welche potenziellen Rollen die beiden übernehmen, wurde aber noch nicht verraten. Aber natürlich sind aber auch wieder YouTube-Sternchen mit an Bord: Neben Dennis und Benni Wolter posierten auch schon Dillan White und Lisa Küppers am Drehort an der Nordseeküste.

Ungeklärt ist bislang allerdings noch, wie es inhaltlich mit Torges Werk genau weitergehen wird. Während im ersten Teil eine Zombie-Apokalypse in einer Schule ausbrach, wird im kommenden Streifen ordentlich gesungen und getanzt. Der 31-Jährige filmte sich im Netz bereits dabei, wie er schweißtreibenden Stepptanz-Unterricht nimmt. Das Ergebnis dessen wird schon im kommenden Frühjahr in die deutschen Kinos kommen.

Instagram / kartoffelsalat_film Freshtorge und Menderes

Instagram / kartoffelsalat_film Michael David Pate, Dennis und Benni Wolter sowie Freshtorge

Getty Images Freshtorge im März 2017

