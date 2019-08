In der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel stach Sarah Almoril (21) vor allem mit ihrer Natürlichkeit und ihrer kurvigen Figur heraus. Doch in letzter Zeit wird die Beauty im Netz vermehrt darauf angesprochen, dass sie abgenommen hat – ihre Figur sei viel schmaler als zu GNTM-Zeiten. Setzte Sarah also bewusst nach der Castingshow auf eine Diät? Im Promiflash-Interview klärt sie das auf!

"Ja, ich habe abgenommen, aber nicht gezielt", erklärte die Blondine vor Kurzem gegenüber Promiflash. Sie habe einfach ihre Ernährung etwas umgestellt und esse mittlerweile weniger Fleisch. Ihr Freund hat an dieser Body-Transformation aber auch seinen Anteil: "Zudem konnte ich mich durch David dann auch auf Reisen zusätzlich zum Sport motivieren. Ich bin also wesentlich aktiver als 'früher'."

Mit ihrer kleinen Verwandlung konnte die 21-Jährige es zwar nicht jedem recht machen, doch das stört sie nicht. "Vorher musste ich mir ständig anhören: bisschen zu viel für ein Model und jetzt – zu dünn. Mir geht es gut, ich bin und war gesund und fühl mich superwohl", stellte Sarah abschließend klar.

